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Güncel

Sivas'ta terör örgütü PKK'nın inleri dağıtıldı

Güvenlik güçleri, Sivas'ta terör örgütü PKK'ya ait sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirdi.

AA05 Ocak 2021 Salı 12:15 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 12:15
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Koyulhisar ilçesi Üçmerek Yaylası bölgesinde, Sivas İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve komando timlerinin katılımıyla "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Bekir Pehlivan Operasyonu" icra edildi.

Operasyonun devamında yürütülen arazi tarama faaliyetinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca geçmiş dönemde kullanıldığı değerlendirilen bir sığınakta muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Sığınak ve yaşam malzemeleri imha edildi.

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