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Sivas'ta terör örgütü üyesi yolcu otobüsünde yakalandı

Sivas'ta terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli, yolcu otobüsünde yakalandı.

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Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sivas-Ankara karayolu şehir girişindeki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsteki yolcuların kimlik kontrolünü yapan polisler, Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı bulunan inşaat işçisi N.Ç'yi gözaltına aldı.

N.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece cezaevine gönderildi.

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