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Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Sivas'ın Gölova ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

AA19 Eylül 2021 Pazar 22:04 - Güncelleme: 19 Eylül 2021 Pazar 22:04
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R.Y. idaresindeki 59 ACH 273 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Erzincan kara yolunun Aşağıtepecik köyü yakınlarında jandarma uygulama noktasında bekleyen V.K. yönetimindeki 25 ABU 558 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile araçta bulunan Ş.A, A.E.Y, G.A. N.A. ve A.Y.Y. yaralandı.

Gölova İlçe Hastanesine kaldırılan yaralılardan sağlık durumu ciddiyetini koruyan G.A. ile A.Y.Y, Suşehri Devlet Hastanesine sevk edildi.

İlçenin Çataklı köyü yakınlarında Ş.G. yönetimindeki 05 ES 695 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan E.G. H.S.G. M.N.G. ve E.T.G. yaralandı.

Gölova İlçe Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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