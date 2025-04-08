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Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü

Sivas'ta otomobilin çarptığı bisikletteki sürücü öğretmen hayatını kaybetti.

AA8 Nisan 2025 Salı 13:39 - Güncelleme:
Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü
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A.E.B. (22) yönetimindeki 06 US 470 plakalı otomobil, Gültepe Mahallesi Sivasspor Caddesi'nde, Şenel Yılmaz'ın (58) kullandığı bisiklete çarptı.

Yılmaz'ın ağır yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü A.E.B. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yılmaz'ın, Şehit Muhammet Onur Demir Anadolu Lisesi'nde tarih öğretmeni olduğu öğrenildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, kazada ölen öğretmen için başsağlığı mesajı yayımladı.

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