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Sivas'ta trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Yaşanan kaza sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AA7 Eylül 2021 Salı 22:00 - Güncelleme: 7 Eylül 2021 Salı 22:00
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Hasan Taşkın yönetimindeki 58 AAB 893 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Tokat kara yolu Çamlıbel Geçidi Ilıca köyü yakınlarında Salman Uzun idaresindeki 60 SD 361 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Talatcan Özcan, Salman ve Anşa Uzun yaralandı.

Yaralılardan Anşa Uzun Yıldızeli Devlet Hastanesinde sürücü Hasan Doğan ise sevk edildiği Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan Salman Uzun Tokat'ta, Hasan Taşkın ve Talat Özcan ise Sivas'taki hastanelerde tedavi altına alındı.

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