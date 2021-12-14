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Sivas'ta trafik kazası: 2'si polis, 4 yaralı

Sivas'ta 26 yaşındaki S.D isimli kadını alıkoyduğu ihbarı yapılan 27 yaşındaki Y.A., otomobille kaçmaya çalışırken, yolda önlem alarak 'dur' ihtarı yapan polis aracına çarptı. Kazada 2'si polis 4 kişi yaralandı.

DHA14 Aralık 2021 Salı 00:34 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 00:34
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Olay saat 23.00 sıralarında Demircilerardı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre polis ekiplerine Y.A'nın, daha önceden tanıdığı S.D. isimli kadını 58 BV 087 plakalı otomobil içerisinde alıkoyduğu ihbarı geldi. İhbar üzerine polis ekipleri aracı durdurmak istedi. Kontrol noktasına gelen otomobil, polislerin 'dur' ihtarına uymadı. Takibe alınan Y.A.'nın kullandığı otomobil Saitpaşa Caddesi Karaağaç Köprüsü üzerinde polis ekip aracına çarptı. Kazada şüpheli Y.A. ve S.D. ile ekip aracında bulunan polis memurları O.D. ve F.K. yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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