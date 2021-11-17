Sivas'ta, trafik polisleri tarafından drone destekli denetim yapıldı

Sivas Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Sivas-Ankara kara yolunda gerçekleştirilen denetimde, kurallara uymayan sürücüler drone ile belirlendi.
Ekipler, belirlenen araçları uygulama noktasında durdurdu, sürücü ve araç belgelerini kontrol etti.
Emniyet kemeri takmayan, seyir halindeyken cep telefonu kullanan ve hatalı şerit değiştiren sürücülerin uyarıldığı denetimde, trafik polisleri bilgilendirici broşürler dağıttı.
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Recep Köse de drone destekli trafik denetimlerinin devam edeceğini bildirdi.