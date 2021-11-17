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Güncel

Sivas'ta, trafik polisleri tarafından drone destekli denetim yapıldı

Sivas'ta, trafik polisleri tarafından drone destekli denetim yapıldı. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Recep Köse de drone destekli trafik denetimlerinin devam edeceğini bildirdi.

AA17 Kasım 2021 Çarşamba 14:55 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 14:55
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Sivas Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Sivas-Ankara kara yolunda gerçekleştirilen denetimde, kurallara uymayan sürücüler drone ile belirlendi.

Ekipler, belirlenen araçları uygulama noktasında durdurdu, sürücü ve araç belgelerini kontrol etti.

Emniyet kemeri takmayan, seyir halindeyken cep telefonu kullanan ve hatalı şerit değiştiren sürücülerin uyarıldığı denetimde, trafik polisleri bilgilendirici broşürler dağıttı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Recep Köse de drone destekli trafik denetimlerinin devam edeceğini bildirdi.

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