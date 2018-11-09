Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 4 kilo 659 gram eroin ele geçirildi
Sivas'ın Suşehri ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 659 gram eroin ele geçirildi.
- AA
Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolu ilçe girişinde Edip K. yönetimindeki 16 NOK 65 plakalı otomobili durdurdu.
Araçtaki aramada, stepne içinde koli bandına sarılı 4 kilo 659 gram eroin ele geçirildi.
Polis, sürücü Edip K. ile araçtaki Hikmet B'yi gözaltına aldı.
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