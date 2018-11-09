Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 4 kilo 659 gram eroin ele geçirildi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 659 gram eroin ele geçirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolu ilçe girişinde Edip K. yönetimindeki 16 NOK 65 plakalı otomobili durdurdu.

Araçtaki aramada, stepne içinde koli bandına sarılı 4 kilo 659 gram eroin ele geçirildi.

Polis, sürücü Edip K. ile araçtaki Hikmet B'yi gözaltına aldı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CNN muhabiri sordu, Trump çileden çıktı... İşte o anlar

CNN muhabiri sordu, Trump çileden çıktı... İşte o anlar

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Whatsapp'ın bilinmeyen özelliği

Whatsapp'ın bilinmeyen özelliği

Türk futbol tarihinin en büyük cezaları!

Türk futbol tarihinin en büyük cezaları!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA