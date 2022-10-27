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Sivas'ta yola çıkan at kazaya neden oldu

Sivas'ta yola çıkan at kazaya neden oldu, 15 kişi yaralandı.

AA27 Ekim 2022 Perşembe 07:15 - Güncelleme:
Sivas'ta yola çıkan at kazaya neden oldu
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Salih Koçak idaresindeki 58 ADF 381 plakalı hafif ticari araç Sivas-Ankara kara yolu Yılanlıkaya mevkisinde aniden yola çıkan başıboş bir ata çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan ata arkadan gelen Mahmut Doğan yönetimindeki 02 BK 056 ve Zeynel Oral idaresindeki 21 DH 888 plakalı yolcu otobüsleri çarptı.

Kaza sonucu Cevdet Sarıkaş (55), Bekir Küllükçü (40), Seval Yılmaz (38), Mahmut Doğan (53), Hasan Çalkap (40), Yunus Şahin (24), Mehmet Şenol (38), Kayhan Satılmış (27), Kadir Güler (22), Zeynal Yetişir (22), Ramazan Karakurt (23), Selahattin Ergin (48), Abdullah Ulema (23), Ahmet Sinan Kılınç (21) ve Zeynep Gün (27) yaralandı.

Yaralılar Sivas'taki hastanelerde tedavi altına alındı.

Jandarma ve polis ekipleri kara yolunda güvenlik önlemi alırken, kazaya sebebiyet veren at ise telef oldu.

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