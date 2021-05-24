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Siverek Kaymakamı Hasan Ongu hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçe Kaymakamı Hasan Ongu, ailesini ziyarete gittiği Bursa'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kaymakam Ongu 40 yaşındaydı.

DHA24 Mayıs 2021 Pazartesi 11:18 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 11:18
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Geçen yıl aralık ayında Şanlıurfa'nın Siverek ilçe Kaymakamlığı'na atanan Hasan Ongu, sabah saatlerinde ailesini ziyaret etmek için gittiği, Bursa'da kalp krizi geçirdi. Evde dinlendiği sırada aniden fenalaşan Ongu için yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan Hasan Ongu doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 3 aylık 1 kız çocuğunun olduğu öğrenilen Ongu, 2005 yılında mezun olduktan sonra Kırıkkale Sulakyurt, Erzincan Kemah, Artvin Arhavi, Çanakkale Eceabat kaymakamlığı ile Artvin ve Hakkari Vali yardımcılığı görevleri yaptıktan sonra 2020 yılı Aralık ayında Şanlıurfa'nın Siverek ilçe Kaymakamlığı'na atanmıştı.

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