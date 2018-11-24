Siverek'te otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, dün gece Siverek-Çermik karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Sinan Koyunbakan yönetimindeki 63 EG 787 plakalı otomobil, Sarıkaya Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Mehmet Ali Özpolat ile Nurettin Özpolat yaralandı. İhbarla gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nurettin Özpolat, acil serviste doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Özpolat´ın cesedi otopsi için hastane morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.