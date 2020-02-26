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  • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü: Tüm İran uçuşları, kargo ve tarifesiz uçaklar da dahil iptal edilmiştir. İniş veya kalkışlarına kesinlikle izin verilmeyecektir.
Güncel

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü: Tüm İran uçuşları, kargo ve tarifesiz uçaklar da dahil iptal edilmiştir. İniş veya kalkışlarına kesinlikle izin verilmeyecektir.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü: Tüm İran uçuşları, kargo ve tarifesiz uçaklar da dahil iptal edilmiştir. İniş veya kalkışlarına kesinlikle izin verilmeyecektir.

26 Şubat 2020 Çarşamba18:06 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 18:08

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Sen o aklını kendine sakla

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