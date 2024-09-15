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  • Sivil polis aracının karıştığı kazada 1'i polis 4 kişi yaralandı
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Sivil polis aracının karıştığı kazada 1'i polis 4 kişi yaralandı

Malatya'da sivil polis aracı ile cipin karıştığı trafik kazasında 1'i polis memuru 4 kişi yaralandı.

IHA15 Eylül 2024 Pazar 07:19 - Güncelleme:
Sivil polis aracının karıştığı kazada 1'i polis 4 kişi yaralandı
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Kaza, 01.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Yeni Bahar Caddesi istikametinden gelen 44 BY 788 plakalı Peugeot marka cip, sürücünün kontrolünden çıkarak yön levhasına çarptıktan sonra Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nde görevli sivil polis memurlarının içerisinde bulunduğu 44 EU 193 plakalı Ford marka minibüsle çarpıştı. Kazada 1'i polis 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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