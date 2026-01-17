İSTANBUL 5°C / 2°C
17 Ocak 2026 Cumartesi
  • Sivil toplumdan medeniyet vizyonuna... İletişim Başkanı Duran'dan 40'ıncı yıl değerlendirmesi
Güncel

Sivil toplumdan medeniyet vizyonuna... İletişim Başkanı Duran'dan 40'ıncı yıl değerlendirmesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birlik Vakfı'nın 40. kuruluş yıl dönümü programında yaptığı konuşmaya ilişkin değerlendirmede bulundu. Duran, sivil inisiyatiflerin geçmişte ideolojik vesayetleri aşmadaki rolüne ve günümüzde yerli-milli duruşun önemine dikkat çekti.

17 Ocak 2026 Cumartesi 20:05
Sivil toplumdan medeniyet vizyonuna... İletişim Başkanı Duran'dan 40'ıncı yıl değerlendirmesi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birlik Vakfı'nın 40. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda yaptığı konuşmaya ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguları, geçmişte ideolojik vesayet anlayışlarının aşılmasında sivil inisiyatiflerin üstlendiği rolü hatırlatırken, günümüzde küresel kültürel tehditler karşısında yerli ve milli bir duruşun önemine işaret etmektedir. " ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı "Birlik Vakfı'nın 40. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"na ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında, Türkiye'nin sivil toplum tecrübesini, milli kimlik inşasını ve kültürel direncini bir kez daha hatırlattığını belirten Duran, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguları, geçmişte ideolojik vesayet anlayışlarının aşılmasında sivil inisiyatiflerin üstlendiği rolü hatırlatırken, günümüzde küresel kültürel tehditler karşısında yerli ve milli bir duruşun önemine işaret etmektedir. Bu bağlamda, Birlik Vakfı'nın 40 yıllık serüveni yalnızca bir kurumsal başarı hikayesi olarak değil, Türkiye'nin medeniyet vizyonunun sürekliliğini temsil eden köklü bir toplumsal damar olarak değerlendirilmektedir."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programdaki açıklamalarına da yer verdi.

Popüler Haberler
