Sivillerin yardımına Türk Kızılay'ı koştu

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Barış Pınarı Harekatı ile özgürleştirilen bölgelerde özellikle gıda destekleri, faaliyetleri duran fırınların tekrar çalıştırılabilmesi için un desteği, hijyen paketleri gibi temel insani destekler götürdüklerini belirtti.

SAĞLIK HİZMETİ

Kınık, bir taraftan da sağlık tesislerinin yeninden çalıştırılması ve bölgede acil ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin verilmesi için mobil Kızılay kliniğinin bölgeye intikal ettirildiğini dile getirdi. Hekimlerin bölgede günlük 500-600 muayeneyle hizmetlerini yürüttüğünü vurgulayan Kınık, “Tel Abyad ve Rasulayn bölgesindeki iki devlet hastanesine, terör örgütü çıkarken büyük zarar vermiş, ekipmanını da alarak boşaltmış. Sağlık Bakanlığı’mız ile iki hastanenin çok hızlı şekilde yenilenmesi ve tekrar faaliyete başlamasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor” dedi. Bölgedeki çalışmaların büyük titizlikle yürütüldüğünü belirten Kınık, şöyle konuştu: “Bundan sonraki süreç, özellikle Akçakale Sınır Kapısı’nın Türkiye’den insani yardım geçişleri ve gönüllü olarak o bölgeye dönecek insanların geçişlerinin kolaylaştırılması için hazırlanması. Bizim depolarımızın o bölgedeki operasyonel kapasitemizin artırılması için çalışmalarımız devam ediyor. İçeride özellikle uzun ve kısa vadede güven artırıcı tedbirler almak, insani ve hizmet altyapısının güçlendirilmesi ve devletimizin vereceği başkaca insani görevleri gerçekleştirmek için sahadayız.”

DÜZENLİ YADIM YAPILDI

Kınık, “30 bini aşkın insanı, bir ay boyunca besleyebilecek yardım malzemesi bölgeye intikal ettirildi. Düzenli olarak yardımlar dağıtılıyor. Sadece Suriye’nin içerisinde değil, o bölgede Ceylanpınar, Akçakale, Nusaybin gibi o hatta etkilenmiş olan kendi vatandaşlarımıza yönelik de insani desteklerimiz sürüyor” dedi.