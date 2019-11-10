23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,765
  • 6,3579
  • 271.52
  • 103153
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sivillerin yardımına Türk Kızılay'ı koştu

Kızılay Genel Başkanı Kınık, özgürleştirilen bölgelerdeki sivil halkın ihtiyaç duyduğu acil insani destek noktasında çalışma yaptıklarını söyledi. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık,  Barış Pınarı Harekatı ile özgürleştirilen bölgelerde özellikle gıda destekleri, faaliyetleri duran fırınların tekrar çalıştırılabilmesi için un desteği, hijyen paketleri gibi temel insani destekler götürdüklerini belirtti. 

SAĞLIK HİZMETİ 

Kınık, bir taraftan da sağlık tesislerinin yeninden çalıştırılması ve bölgede acil ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin verilmesi için mobil Kızılay kliniğinin bölgeye intikal ettirildiğini dile getirdi. Hekimlerin bölgede günlük 500-600 muayeneyle hizmetlerini yürüttüğünü vurgulayan Kınık, “Tel Abyad ve Rasulayn bölgesindeki iki devlet hastanesine, terör örgütü çıkarken büyük zarar vermiş, ekipmanını da alarak boşaltmış. Sağlık Bakanlığı’mız ile iki hastanenin çok hızlı şekilde yenilenmesi ve tekrar faaliyete başlamasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor” dedi. Bölgedeki çalışmaların büyük titizlikle yürütüldüğünü belirten Kınık, şöyle konuştu: “Bundan sonraki süreç, özellikle Akçakale Sınır Kapısı’nın Türkiye’den insani yardım geçişleri ve gönüllü olarak o bölgeye dönecek insanların geçişlerinin kolaylaştırılması için hazırlanması. Bizim depolarımızın o bölgedeki operasyonel kapasitemizin artırılması için çalışmalarımız devam ediyor. İçeride özellikle uzun ve kısa vadede güven artırıcı tedbirler almak, insani ve hizmet altyapısının güçlendirilmesi ve devletimizin vereceği başkaca insani görevleri gerçekleştirmek için sahadayız.” 

DÜZENLİ YADIM YAPILDI

Kınık, “30 bini aşkın insanı, bir ay boyunca besleyebilecek yardım malzemesi bölgeye intikal ettirildi. Düzenli olarak yardımlar dağıtılıyor. Sadece Suriye’nin içerisinde değil, o bölgede Ceylanpınar, Akçakale, Nusaybin gibi o hatta etkilenmiş olan kendi vatandaşlarımıza yönelik de insani desteklerimiz sürüyor” dedi.

MİT ve Jandarmanın gerçekleştirdiği hava destekli operasyonunu görüntüleri ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Uludağ'da müthiş keşif

Uludağ'da müthiş keşif

Meteoroloji duyurdu: 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek

Meteoroloji duyurdu: 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek

Başkan Erdoğan'dan '10 Kasım' mesajı

Başkan Erdoğan'dan '10 Kasım' mesajı

Bahçeli: Türkiye bugün çok daha güçlü ve dik duruşludur

Bahçeli: Türkiye bugün çok daha güçlü ve dik duruşludur

Vicdansızlar! Yeni doğmuş bebeği sokağa bırakmışlar

Vicdansızlar! Yeni doğmuş bebeği sokağa bırakmışlar

Galatasaray işi ilk yarıda bitirdi

Galatasaray işi ilk yarıda bitirdi

Youtube ve Facebook ihbarcının kimliğini gizleyecek

Youtube ve Facebook ihbarcının kimliğini gizleyecek

Türkiye pazarını franchise ile yokluyorlar

Türkiye pazarını franchise ile yokluyorlar
 

POPÜLER HABERLER

Atatürk´ün daha önce yayınlanmamış görüntüleri ortaya çıktı

Atatürk´ün daha önce yayınlanmamış görüntüleri ortaya çıktı

Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

Geleneksel yöntemlerle çıkarılıyor... Ahlat taşının zorlu yolculuğu

Geleneksel yöntemlerle çıkarılıyor... Ahlat taşının zorlu yolculuğu

Soğuk Savaşın sembolüydü... Yıkılışının 30. yıl dönümü

Soğuk Savaşın sembolüydü... Yıkılışının 30. yıl dönümü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA