28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7437
  • 6,3395
  • 278.153
  • 100191
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

'Sivrisinekler erkekleri daha çok ısırıyor'

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aslı Gelincik, 'Sivrisinekler bazı mağdurları diğerlerine göre daha sık tercih ediyor. Erkekler, hamile kadınlar, fazla kilolu veya obez insanlar.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gelincik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sivrisineklerden sadece dişilerin üremek için kana ihtiyaç duyduğundan insanları ısırdığını bildirdi.

Sivrisineklerin seçici olabildiğini ifade eden Gelincik, "Sivrisinekler bazı mağdurları diğerlerine göre daha sık tercih ediyor. Erkekler, hamile kadınlar, fazla kilolu veya obez insanlar. Özellikle 0 kan grubuna sahip bireyler ve yüksek miktarda ürik asit, laktik asit ve amonyak yayan insanlar onların en çok tercih ettiği gruplar içerisinde yer alıyor." diye konuştu.

Koyu renkli kıyafetler giyilmesinin sivrisinekler tarafından ısırılma olasılığını artırdığını anlatan Gelincik, bunun ise koyu rengin ısıyı emmesi ve muhafaza etmesinde kaynaklandığını belirtti.

"SİVRİSİNEĞİN ISIRDIĞI YERE FİSKE VURUN"

Prof. Dr. Gelincik, sarımsak, B vitamini takviyeli gıdalar, vanilya kokularının da sivrisinekleri çeken etmenler arasında yer aldığına işaret etti.

Sivrisinek ısırıklarında kaşıntının o bölgedeki iltihabi reaksiyonu şiddetlendirdiğini bildiren Gelincik, şunları kaydetti:

"Bu yüzden mümkün olduğunca kaşınmaktan kaçınmak gerekiyor. Kaşınma yerine o bölgeye basit tokat tarzında fiskeler vurmanız faydalı olacaktır. Ayrıca bölgeye lokal buz tatbiki, ağızdan alınan antihistaminik ilaçlar, daha inatçı durumlarda ağızdan alınan ya da lokal tatbik edilen kortizon yararlı olur. Isırık sonrasında ateş, ciddi baş ağrısı, bulantı, kusma, halsizlik, bilinç bulanıklığı gibi ciddi bulgular gelişirse mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor."

İstanbul´da üniversitede yangın! Ekipler sevk edildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ülke gizemli katamaranı konuşuyor: Türk bayraklı Atik Bey’in sırrı

Ülke gizemli katamaranı konuşuyor: Türk bayraklı Atik Bey’in sırrı

Erzurum'da feci kaza: 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Erzurum'da feci kaza: 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Galatasaray'ın Jorge Mendes'e ödeyeceği menajerlik ücreti belli oldu

Galatasaray'ın Jorge Mendes'e ödeyeceği menajerlik ücreti belli oldu

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Bakan Selçuk'tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Bakan Selçuk'tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Milyonları ilgilendiren 'para iadesi' kararı

Milyonları ilgilendiren 'para iadesi' kararı

Hizbullah 'düşürdük' dedi, İsrail doğruladı

Hizbullah 'düşürdük' dedi, İsrail doğruladı

PKK'nın sözde 'gizli gücü' 2 terörist yakalandı

PKK'nın sözde 'gizli gücü' 2 terörist yakalandı
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul´da üniversitede yangın! Ekipler sevk edildi

İstanbul´da üniversitede yangın! Ekipler sevk edildi

Hayal gücünü zorlayan 20 şaşırtıcı tasarım

Hayal gücünü zorlayan 20 şaşırtıcı tasarım

Bebeğin yanağından çıkan şey şaşkınlık yarattı!

Bebeğin yanağından çıkan şey şaşkınlık yarattı!

Dikkat uykunuzu kaçırabilir! 30 yıldır gizemi çözülemiyor...

Dikkat uykunuzu kaçırabilir! 30 yıldır gizemi çözülemiyor...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA