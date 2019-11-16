Sivrisinekler kısırlaştırılacak
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dang humması, zika ve ebola virüslerinden kaynaklanan salgın hastalıkları kontrol etmek için radyasyon kullanarak erkek sivrisinekleri kısırlaştırma kararı aldı.
Özel tesislerde yetiştirilen erkek sivrisinekler kısırlaştırıldıktan sonra doğaya bırakılacak. Sineklerin dişilerle çiftleşmesi sayesinde salgınlar önlenecek.
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