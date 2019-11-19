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Siyanürle ilgili önemli gelişme: Takip sistemi kurulacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Siyanür, erişimi son derece kolay bir kimyasal. İyi amaçlarla da kullanılabilen ama kötü amaçla da kullanılabilecek bir kimyasal. Bununla ilgili Kabine Toplantısı´nda İçişleri Bakanlığı´mızın da yaptığı sunumla bu konu gündeme geldi. Bununla ilgili bir düzenleme yapılacak' dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının gündemine ilişkin, Beştepe´de basın toplantısı düzenledi. Kalın, toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın gerçekleştirdiği ABD ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu, bütçe görüşmelerini ele aldığını, güvenlik ve Suriye meselelerine değindiğini ifade etti. Güvenlikle ilgili konularda İçişleri Bakanlığı´nın, Dışişleri Bakanlığı´nın MİT Başkanlığı´nın ve Milli Savunma Bakanlığı´nın sunumları olduğunu ifade eden Kalın, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının da sunum yaptığını söyledi. 
 
Siyanür kullanımıyla gerçekleşen ölümler hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Kalın, şu ifadeleri kullandı:
 
"Öncelikle şunun atını açık bir şekilde çizmek istiyorum, bu bir toplu intihar değil, cinayettir. Öldürme ve öldürülme şekil ne olursa olsun, siyanür kullanılsın, silah kullanılsın, bunu yapan kişi son tahlilde bir cinayet işlemiştir. Bu tür hadisenin yaşanmaması için de biz Aile Bakanlığı´mızdan, İçişleri Bakanlığı´mıza kadar bütün birimlerimizi harekete geçirmiş durumdayız. Siyanür meselesine gelince, erişimi son derece kolay bir kimyasal. İyi amaçlarla da kullanılabilen ama kötü amaçla da kullanılabilecek bir kimyasal. Bununla ilgili Kabine Toplantısında İçişleri Bakanlığı´mızın da yaptığı sunumla bu konu gündeme geldi. Bununla ilgili bir düzenleme yapılacak. Erişimin, satışın kontrol altına alınması, ayrıca bir takip sisteminin kurulması, siyanürü aldıktan sonra onun nerede kullanıldığı, ne şekilde işlem gördüğüyle ilgili de takip sisteminin kurulmasına dönük bir çalışma yapılacak. Yönetmelikle ilgili bazı düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Eğer kanuni düzenleme gerekirse bu Meclis´te de gündeme gelecek. Kullanımı Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik var, burada siyanürün buraya dahil edilmesiyle ilgili bir çalışma ivedilikle başlatıldı. Umarız bu tür hadiseler bundan sonra tekrar yaşanmaz."
 

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