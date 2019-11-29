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Siyanürün piyasa ve internet ortamında satışı yasaklandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yönetmelik değişikliğiyle halka, piyasa ve internet ortamında siyanür bileşiklerini içeren maddelerin satışı yasaklandı.

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Resmi Gazete'de yayımlanan, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre, siyanürlü bileşikler olarak adlandırılan hidrojen siyanür, hidrosiyanik asit, kalsiyum siyanür, kadmiyum siyanür, diciva disiyanür oksit, sodyum siyanür, bakır siyanür, potasyum siyanür ve çinko siyanürün satışına ilişkin düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda, siyanür bileşikleri halka satış amacıyla piyasaya arz edilemeyecek, internet veya herhangi bir elektronik ortamda halka satılamayacak.

Ayrıca tedarikçi firmalar yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten bir ay sonra bu tür bileşikleri piyasaya arz etmeden önce ambalajlarında açık, okunabilir ve silinmeyecek şekilde "Yalnız profesyonel ve endüstriyel kullanım içindir" ifadesinin yer almasını sağlayacak.

- Beyanname ile siyanürün satışı ve takibi kontrol altına alınacak

Yönetmelik değişikliğiyle siyanürlü bileşiklerin yurt içi satışlarının izlenebilmesi için "son kullanıcı beyannamesi" bildirme zorunluluğu getirildi.

Bu kapsamda, imalatçılardan ithalatçılara, dağıtıcılardan kullanıcılara kadar siyanürlü bileşiklerin satışı ve takibinin kontrol altına alınması için "son kullanıcı beyannamesi" doldurulacak.

Siyanürlü bileşiklerin imalatçı ya da ithalatçıları her yılın mart, haziran, eylül ve aralık ayı sonuna kadar beyannameleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ulaştıracak.

Beyannamede siyanür bileşiklerini içeren maddenin hangi firma veya kurum adına, hangi miktarda ve ne amaçla kullanmak üzere satın alındığı belirtilerek, halka satış amacıyla piyasaya arz edilmeyeceği taahhüt altına alınacak.

Yönetmelikte yapılan bir başka düzenlemeyle kimyasal maddelerin kullanımına "endüstriyel" ve "profesyonel" kullanım tanımları getirildi.

Buna göre, endüstriyel kullanım bir madde veya karışımın sanayide kullanımını, profesyonel kullanım ise endüstri dışında eğitim, sağlık gibi alanlarda kullanılmasını ifade edecek.

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