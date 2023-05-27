Siyasi liderlerin nerede oy kullanacağı belli oldu

Türkiye 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur için sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu nerede oy kullanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan her seçimde olduğu gibi İstanbul'da Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda oy verecek

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullanacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da olacak. Oyunu Anıttepe İlkokulu'nda kullanacak.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici İstanbul'da,

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise Ankara'da oy verecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise İstanbul'da Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandıktan sonra Ankara'ya gelerek seçimi takip edecek.

Millet İttifakı'nın ortakları DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara'da

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise İstanbul'da oyunu kullanacak.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise memleketi Afyonkarahisar'da Oy verecek.