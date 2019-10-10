Siyasi parti liderlerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla dün Suriye’deki terör örgütlerine yönelik Barış Pınarı Harekatı resmen başladı.

Havadan ve karadan devam eden operasyona ise siyasi parti liderlerinden destek açıklaması gelirken, HDP operasyon karşıtı açıklamalarda bulundu.

İşte siyasi parti liderlerinin yaptığı açıklamalar:

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:

“Ordumuza başarı, devletimize feraset ve dirayet diliyorum. Mehmetçiklerimizin sağ salim yurdumuza dönmesini ve bir an evvel coğrafyamızda huzurun hakim olmasını temenni ediyorum. Allah yardımcımız olsun. #BarışPınarıHarekatı”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

“Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan #BarışPınarıHarekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için… Allah evlatlarımızı korusun, Allah evlatlarımızı muzaffer eylesin.”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:

“Türk topçusu atışa başladığında herkes susar. Ve Yahya Kemal der ki; 'Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi Senin uğrunda ölen ordu, budur yâ Rabbi Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın Galib et; çünkü bu son ordusudur İslâm’ın' Allah askerlerimizin ayağını taşa değdirmesin!”