Siyasilerden Halit Kıvanç için taziye mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halit Kıvanç'ın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan yayımladığı mesajda "Medyamızın duayenlerinden Sayın Halit Kıvanç'ın vefatını teessürle öğrendim. Sayın Kıvanç'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, medya camiamıza başsağlığı diliyorum" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Kıvanç'ın vefatından duyduğu üzüntüyü şöyle dile getirdi:

"Ülkemizde radyo ve televizyonculuğun efsane isimlerinden Halit Kıvanç'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve kültür sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kıvanç için yayımladığı taziye mesajında, "Kusursuz Türkçesi ve sesiyle her birimizin gönlünde taht kuran, duayen gazeteci ve spiker Halit Kıvanç'a Cenab-ı Hak'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

"HALİT KIVANÇ'I KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Radyo, televizyon ve basın camiamızın örnek ismi Halit Kıvanç'ı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Halit Kıvanç beyefendiye Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" paylaşımında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Heyecanlarımızın sesi, radyo ve televizyonda duayen sunucu Halit Kıvanç aramızdan ayrıldı. Pek çok dünya kupasının finalini televizyon ve radyodan sunan, mesleğinde ilklerin ismi Halit Kıvanç'a Allah'tan rahmet; yakınlarına, televizyon ve spor camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da üzüntüsünü dile getirdiği mesajında şunları söyledi:

"Televizyon ve radyo tarihimizin duayeni, usta gazeteci Halit Kıvanç'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisini hep güler yüzüyle hatırlayacağız. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da Kıvanç'ın vefatı için taziye mesajı yayımladı. Bakan Yanık mesajında, "Radyo ve televizyon tarihimizin duayen ismi Halit Kıvanç'ın vefatını teessürle öğrendim. Kendisini nezaketi ve güler yüzü ile hep hatırlayacağız. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" ifadelerinde bulundu.