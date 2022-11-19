Siyasilerden Kılıçdaroğlu'na başsağlığı mesajları

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İzmit'teki evinde kalp yetmezliği nedeniyle vefat eden 68 yaşındaki kardeşi Celal Kılıçdaroğlu için taziye mesajı yayımlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'na Cenabı Hakk'tan rahmet, başta Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hayata veda etti. Kendisine Allah'tan rahmet, başta Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere bütün ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." paylaşımını yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de mesajında, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, Sayın Kılıçdaroğlu ve ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mevla geride bıraktıklarına sabırlar versin. Mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.

