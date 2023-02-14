İSTANBUL 7°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2023 Salı / 24 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8448
  • EURO
    20,2363
  • ALTIN
    1123.6
  • BIST100
    4505.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Siz gazeteciliği zaten bırakmışsınız Fatih Bey!
Güncel

Siz gazeteciliği zaten bırakmışsınız Fatih Bey!

Türkiye, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki asrın felaketi olarak nitelenen depremin yaralarını sararken gazetecilik adı altında provokatif eylemlerde bulunan kişilerle de mücadele ediyor. Fatih Altaylı da, Türkiye'nin acısını unutup yalan söylemleriyle provokasyon peşine düştü.

Star Gazetesi14 Şubat 2023 Salı 21:58 - Güncelleme:
Siz gazeteciliği zaten bırakmışsınız Fatih Bey!
ABONE OL

Depremin ilk anından itibaren tek yürek olan Türkiye, aynı zamanda yürütülen dezenformasyonlarla da mücadele ediyor. Gazeteciliği bir kenara bırakıp, vatandaşı korku ve paniğe sürükleyen Fatih Altaylı da infiale neden olacak açıklamalarda bulundu.

"ARAP KENTİNE DÖNÜŞTÜ" İDDİASI ÇÜRÜTÜLDÜ

Fatih Altaylı son olarak, halkı doğru bilgilendirmeyi hiçe sayıp, toplumda infiale neden olacak açıklamasını moderatörlüğünü üstelendiği televizyon programında yaptı. Altaylı, "Hatay bir Arap kentine dönüşmek üzere" şeklinde gerçek dışı bir iddia ortaya attı. Altaylı iddiasını ise sözde bir bürokrata dayandırdı. Söz konusu iddiayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamayla çürüttü. Bakan Soylu, 1980'den bu yana Hatay'da yabancılara mülk satışının yasak olduğunu bildirdi.

ALTAYLI'NIN BU PROVAKASYONU DA TUTMADI

Bu provakasyonla da yetinmeyen Fatih Altaylı bu sefer de "İtalyan dostlarımız deprem yardımları için AFAD'ı değil Diyanet Vakfı'nı adres gösteriyor" diye gerçek dışı bir paylaşımda bulundu. Altaylı'nın bu iddiasını da Türkiye'nin Milano Büyükelçiliği 7 Şubat'ta yaptığı bir paylaşımla yalanladı. Büyükelçiliğin, AFAD, Kızılay ve TDV'nin yardım hesaplarını birlikte paylaştığı ortaya çıktı.

SAVCILAR 7/24 ESASINA GÖRE GÖREV YAPIYOR

Sürekli "manipülasyon yapmam" deyip manipülasyonun alasına imza atan Altaylı iddialarını sürdürdü. Altaylı attığı bir tweette "Deprem bölgesinde millet cenazelerini toprağa veremiyor. Savcılar mesai bitti diye işlem yapmıyor. Hastaneler zaten yetersiz. Millet cenazelerini ne yapacak bilmiyor." diye aslı olmayan bir iddiada daha bulundu.

Altaylı'nın bu iddiasını da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yaptığı açıklamayla yalanladı. Bakan Bozdağ, "Savcılarımız büyük bir seferberlik içinde çalışmaktadırlar. Hakim ve Savcılıklar Kurulu, şu ana kadar Türkiye genelinde 304 Cumhuriyet Savcısını bölgedeki illerde yetkilendirdi. Ölüm muayene işlemlerinin en kısa sürede yapılabilmesi için bu illerde görev yapan savcılar ile ilave görevlendiren savcılar mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 esasına göre görev yapmaktadır. " dedi.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.