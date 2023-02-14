Siz gazeteciliği zaten bırakmışsınız Fatih Bey!

Depremin ilk anından itibaren tek yürek olan Türkiye, aynı zamanda yürütülen dezenformasyonlarla da mücadele ediyor. Gazeteciliği bir kenara bırakıp, vatandaşı korku ve paniğe sürükleyen Fatih Altaylı da infiale neden olacak açıklamalarda bulundu.

"ARAP KENTİNE DÖNÜŞTÜ" İDDİASI ÇÜRÜTÜLDÜ

Fatih Altaylı son olarak, halkı doğru bilgilendirmeyi hiçe sayıp, toplumda infiale neden olacak açıklamasını moderatörlüğünü üstelendiği televizyon programında yaptı. Altaylı, "Hatay bir Arap kentine dönüşmek üzere" şeklinde gerçek dışı bir iddia ortaya attı. Altaylı iddiasını ise sözde bir bürokrata dayandırdı. Söz konusu iddiayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamayla çürüttü. Bakan Soylu, 1980'den bu yana Hatay'da yabancılara mülk satışının yasak olduğunu bildirdi.

ALTAYLI'NIN BU PROVAKASYONU DA TUTMADI

Bu provakasyonla da yetinmeyen Fatih Altaylı bu sefer de "İtalyan dostlarımız deprem yardımları için AFAD'ı değil Diyanet Vakfı'nı adres gösteriyor" diye gerçek dışı bir paylaşımda bulundu. Altaylı'nın bu iddiasını da Türkiye'nin Milano Büyükelçiliği 7 Şubat'ta yaptığı bir paylaşımla yalanladı. Büyükelçiliğin, AFAD, Kızılay ve TDV'nin yardım hesaplarını birlikte paylaştığı ortaya çıktı.

SAVCILAR 7/24 ESASINA GÖRE GÖREV YAPIYOR

Sürekli "manipülasyon yapmam" deyip manipülasyonun alasına imza atan Altaylı iddialarını sürdürdü. Altaylı attığı bir tweette "Deprem bölgesinde millet cenazelerini toprağa veremiyor. Savcılar mesai bitti diye işlem yapmıyor. Hastaneler zaten yetersiz. Millet cenazelerini ne yapacak bilmiyor." diye aslı olmayan bir iddiada daha bulundu.

Altaylı'nın bu iddiasını da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yaptığı açıklamayla yalanladı. Bakan Bozdağ, "Savcılarımız büyük bir seferberlik içinde çalışmaktadırlar. Hakim ve Savcılıklar Kurulu, şu ana kadar Türkiye genelinde 304 Cumhuriyet Savcısını bölgedeki illerde yetkilendirdi. Ölüm muayene işlemlerinin en kısa sürede yapılabilmesi için bu illerde görev yapan savcılar ile ilave görevlendiren savcılar mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 esasına göre görev yapmaktadır. " dedi.