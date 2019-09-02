Sizden utanıyorum

Televizyonda yayınlanan popüler bir yemek yarışmasına katılan şefler, Türk mutfağının en bilinen yemeklerini yapma konusunda sınıfta kaldı.

AĞIZLARINA BİBER...

Söz konusu programın önceki akşamki bölümünde, ünlü ‘Master Şef’ler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yarışmacılardan bakla çorbası, perde pilavı, islim kebabı ve meyva kompostosundan oluşan bir menü hzırlamalarını istedi. Mutfak tecrübesi olan, aralarında profesyonel şef aşçıların da bulunduğu yarışmacılara 45 dakika süre verildi. Ancak bir sorun vardı; yarışmacılardan çoğu perde pilavının nasıl yapılacağını, islim kebabının etinin nasıl doğranacağını bilmiyordu. Hele bakla çorbasını hiç duymamışlardı. Pişirme işlemi bittiğinde ise ortaya çıkan tablo şefleri memnun etmedi. Esnaf lokantalarında bile pişen, en meşhur Türk yemeklerini yapmakta başarısız olan yarışmacılar karşısında büyük üzüntü yaşayan Yalçınkaya, ‘Türk mutfağını kime emanet ediyoruz. Sizden atanıyorum. En bilinen yemeklerden bile bihabersiniz. Buraya geldiyseniz bu ülkenin yemeklerini bilmek zorundasınız’ diyerek sitemini dile getirdi.

Dünya mutfağından önce kendi mutfağını öğren!

Türkiye’de aşçılık yapan bir kimsenin önce kendi mutfağını öğrenmesi gerektiğini dile getiren şef Mehmet Yalçınkaya, genç aşçılara, dünya mutfağına açılmadan önce Anadolu’nun lezzetleri hakkında bilgi sahibi olmalarını önerdi. Türkiye’de yaşayıp ‘Bakla çorbası duymadım’ demenin ayıp olduğunu dile getiren Yalçınkaya, ‘Bakla çorbası nedir’ diyen birine nasıl eğitim verebilirim, bilmiyorum. Yanımdaki İtalyan şef bile bu ülkenin yemeklerini sizden iyi biliyor. Türk mutfağını size mi emanet edeceğiz’ diye tepki gösterdi.