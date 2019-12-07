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'Sizin eskiniz, başkasının yenisi'

TOGEM-DER, sıfır atık projesine destek sağlamak için hayırseverlerin gönderdiği eşyaları “Sizin eskiniz başkasının yenisi olsun” sloganıyla düzenlediği dönüşüm pazarında satışa sundu. 

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Başkan Recep Tayip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde 2005 yılında kurulan Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği’nin (TOGEM-DER), sıfır atık projesine destek sağlamak amacıyla düzenlediği “Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı” etkinliği başladı. “Sizin eskiniz başkasının yenisi olsun” sloganıyla 81 şehirden hayırseverler evinde fazla olan eşyaları bağışladı. Atölyelerde yenilenen eşyalar TOGEM-DER’in Üsküdar’daki merkezinde kurulan dönüşüm pazarında dün satışa sunuldu. Dönüşüm pazarında dernek tarafından yenilenen mobilyaların yanı sıra bağışlanan tablolar, vazolar, kıyafetler, çantalar, ayakkabılar, halılar ve aksesuarlar da satışa çıktı. 

REİS KÖŞESİ’NE YOĞUN İLGİ 

Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen ve oluşturulan “Reis Köşesi”nde sergilenen eserler de büyük ilgi gördü. Satışı yapılmayan Başkan Erdoğan’ın portrelerinin bağışta bulunanlara hediye edileceği açıklandı. Dönüşüm pazarını gezen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan “Sizin eskiniz başkasının yenisi olsun” kampanyasına destek verenlere teşekkür etti ve “İnşallah bu etkinlik sıfır atık bilincinin daha doğru anlaşılmasına vesile  olacak” dedi. Dönüşüm pazarı 8 Aralık’a kadar açık kalacak ve elde edilecek gelir, TOGEM-DER tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Çocuklar için oyuncakların da uygun fiyata satılacağı etkinlik 10.00-18.00 saatleri arasında dönüşüme destek vermek isteyenleri ağırlayacak. 

9 BİNDEN FAZLA ÜRÜN GELDİ

TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Gülbaran, dönüşüm pazarı için 9 binden fazla ürünün geldiğini söyledi. Herkesi etkinliğe davet eden Gülbaran, şöyle konuştu: “Herkesin ihtiyacına, zevkine ve bütçesine göre ürünler var. 50 TL’ye bot da bulabilirsiniz, 200 TL’ye bir sehpa da alabilirsiniz. Özel sergileme alanında ipek halılar, değerli tablolar, değerli parçalar katılımcıları bekliyor. Bazı mobilya ve kıyafetleri derneğimizde yeniledik. Şu anda eskisinden daha iyi durumdalar. Hedefimiz, ikinci el ve hiç kullanılmayan hikayesi olan her bir parça eşyayla yeni hikayeler yazmak.” 

Caminin kapısını açıp arkadaşlarını böyle kurtardı

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