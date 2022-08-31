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Skandal itiraf... Kılıçdaroğlu vatan hainlere bel bağladı! CHP'liler bile isyan etti

2023 seçimleri yaklaştıkça telaşa kapılan Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ ve PKK nedeniyle kamudaki görevlerinden ihraç edilen KHK'lılara bel bağladı. Seçim uğuruna sahip çıktığı KHK'lılar hakkında Kılıçdaroğlu, 'KHK'lıların tamamı görevlerine iade edilecek. Bir arkadaşımız sadece bu işlerle ilgilenecek.' dedi. CHP'den istifa eden Bağımsız vekil Mehmet Ali Çelebi, ise bu tavrın ülkeye kötülük olduğunu ve yanlıştan dönülmesi gerektiğini söyledi.

Sabah31 Ağustos 2022 Çarşamba 21:34 - Güncelleme:
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FETÖ bağlantıları nedeniyle kamudaki mesleki görevlerinden ihraç edilen KHK'lılar için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal bir açıklama geldi. Kemal Kılıçdaroğlu, KHK'lıların tamamının görevlerine iade edileceğini ve CHP'de bir kişinin sadece bu işlerle ilgileneceğini söyledi.

Sabah'ın haberine göre; Kemal Kılıçdaroğlu, 'Başa geldiğinizde KHK'lılar ile ilgili nasıl bir somut çözüm önerisi sunacaksınız?' sorusuna verdiği yanıtla kapalı kapılar ardındaki FETÖ-CHP birlikteliğini yeniden gözler önüne serdi.

'TAMAMI GÖREVLERİNE İADE EDİLECEK'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Az önce televizyonların olduğu yerde söyledim. KHK'lıların tamamı görevlerine iade edilecek. Bir arkadaşımız sadece bu işlerle ilgilenecek." dedi.

"FETÖCÜLER, PKK-ÖCALAN SEVERLER DEVLETE ÇÖKSÜN DEMEK YANLIŞTIR"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına ise CHP'den istifa eden Bağımsız vekil Mehmet Ali Çelebi çok sert tepki gösterdi. Mehmet Ali Çelebi, "Yapmayın Sn.Kılıçdaroğlu. Ben de mağdurları savunuyorum.Beraat etmiş KHK'lılar deseniz anlarız. Bütün KHK'lıları döndürmek nedir? Erdoğan gitsin de gerekirse FETÖCÜLER, PKK-ÖCALAN severler devlete çöksün demek yanlıştır. Ülkeye kötülük olur, lütfen bu denklemden dönün." dedi.

Mehmet Ali Çelebi, "Hassas konularda dikkatli davranılmalıdır. Oy uğruna devletin, milletin geleceği tehlikeye atılmamalıdır." sözlerini kullandı.

"FETÖ'CÜ VE PKK'LILARIN UMUT BAĞLADIĞI 'LİDER!'"

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas da, "Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ ile helalleşmeye son sürat devam ediyor. Süreci planlı şekilde yönetiyorlar. Başlarda "suça karışmamış KHK'lılar iade edilecek" dediler. Şimdi ise "KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz"diyorlar. FETÖ'cü ve PKK'lıların umut bağladığı "LİDER!"" sözleriyle Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi.

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