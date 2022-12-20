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Skandal karar sonrası İsveç'ten ''Bülent Keneş'' açıklaması!

İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesine yönelik son kararı bakanlar kurulunun vereceğini söyledi.

AA20 Aralık 2022 Salı 09:18 - Güncelleme:
Skandal karar sonrası İsveç'ten ''Bülent Keneş'' açıklaması!
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Strömmer, devlet televizyonu SVT'ye, Keneş'in Türkiye'ye iade talebini reddeden Yargıtay kararını değerlendirdi.

Yargıtayın kararının İsveç'in NATO başvurusunu etkileyip etkilemeyeceği konusunda spekülasyon yapmak istemediğini söyleyen Strömmer, "İsveç, hukukun üstünlüğüyle yönetilen bir ülkedir ve bu tür davalarla ilgilenmek için bir hukukumuz var. Yargıtay kararını verdi, şimdi bakanlar kurulu dava hakkında karar vermek için çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Yargıtaydan yapılan açıklamada, iade talebinin karşılanması için şüphelinin 1 yıl ya da daha fazla hapis cezası alması gerektiği ve Keneş için bu şartın oluşmadığı belirtilmişti.

Today's Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Keneş, İsveç'te yaşıyor.

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