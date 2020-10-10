İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2020 Cumartesi / 22 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8572
  • EURO
    9,2978
  • ALTIN
    487.659
  • BIST100
    1165.7
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Skandal kararın ardından Türkiye ile Kanada arasında ilk temas
Güncel

Skandal kararın ardından Türkiye ile Kanada arasında ilk temas

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşı François-Philippe Champagne ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Kanada'nın Türkiye'ye yönelik bazı savunma sanayii ürünlerinde ihracat lisanslarını askıya alınması kararı da değerlendirildi.

AA10 Ekim 2020 Cumartesi 07:52 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 08:07
ABONE OL


Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Champagne, gerçekleştirdikleri görüşmede, ikili ilişkiler ile Yukarı Karabağ meselelerini ele aldı.

Kanada'nın Türkiye'ye yönelik bazı savunma sanayii ürünlerinde ihracat lisanslarını askıya alınması kararını görüşen iki bakan, Yukarı Karabağ'da yaşananları da değerlendirdi.

Çavuşoğlu, Yukarı Karabağ'da Ermenistan saldırganlığına ilişkin görüşlerini dile getirirken, Kanada'nın işgalci taraf olan Erivan yönetimine "Azerbaycan topraklarından çekilme" çağrısında bulunması gerektiğini söyledi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.