Skandal sözler sonrası tepki yağdı! 'Kandil beslemesi, derhal terk etsin'

Ahmet Hakan'ın sunduğu CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ele alındı. CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve 24. Dönem İzmir Milletvekili Erdal Aksünger programda skandal ötesi ifadelere imza attı.

Aksünger, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG için ''terör örgütü'' değildir açıklaması yaptı. Ahmet Hakan'ın açık açık sorduğu "YPG terör örgütü mü?'' sorusuna Erdal Aksünger, ''PKK terör örgütüdür, PYD benim gözümde terör örgütü değildir'' diye cevap verdi.

Mehmetçiğin Suriye'deki operasyonu devam ederken CHP'li Erdal Aksünger'in 'YPG' açıklaması sosyal medya kullanıcılarının olduğu kadar siyaset dünyasının da tepkisi çekti.

AK Parti, MHP, İYİ Parti ve CHP'den kritik isimler skandal açıklamayla ilgili Haber7'ye şu açıklamaları yaptı:

'HATIRASI OLAN BİR PARTİNİN GELDİĞİ DURUM İÇLER ACISI'

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan; Tüm dünya PYD’nin terör örgütü olduğunu gördü ve mücadele ediyor. CHP ise bu mücadelenin dışında kaldı. Bu sözler, artık talihsiz açıklamalar olmaktan çıktı. CHP’de bir eksen kayması söz konusu. CHP’deki sorun şahısların ötesine geçti, CHP’yi ele geçiren farklı bir anlayış olduğu belli. Bu güç CHP’nin kuruluşundaki felsefeye de savaş açmış durumda. Görülüyor ki CHP’li Erdal Aksünger’in bu sözleri de şahsi fikri değil. Bir partinin genel başkanı ''PYD'yi terör örgütü olarak görmüyorum'' derse, partililer de bu doğrultuda açıklamalar yapacaktır.

''PYD komşumuz olsun'', ''Kıbrıs'tan çıkalım'' gibi açıklamalar ile şehitlerimize ve dünya devletlerince de meşruiyeti kabul edilen Barış Pınarı Harekatı’na rağmen, halen PYD’yi terör örgütü olarak görmemek, ''harekat değil savaş'' demek bir niyet göstergesidir. Şimdi tezkereye niçin içleri yana yana evet dedikleri daha net anlaşılıyor. Hatırası olan bir partinin geldiği durum içler acısı.

İşin daha acısı bu duruma parti içinden güçlü bir itirazın gelmemesi. Bir tane CHP milletvekili/yöneticisi çıkıp ''Arkadaş bir değil iki değil, ne saçmalıyorsunuz? PYD de PKK da bir terör örgütüdür, böyle bir muhalefet mi olur? Kendinize gelin!'' demeyecek mi merak ediyorum doğrusu...

'AKLA ZARARDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya;

Buna denecek bir şey var mı? Milletin gözü önünde gerçekleşiyor. Şunu söyleyeyim bugün YPG'nin PKK'nın bir kolu olduğunu ve bir terör örgütü olduğunu, onun hamiliğini yapanlar, onları orada semirtenler dahi kabul etti arkalarından desteğini çekti. Dolayısıyla YPG bugün dünya kamuoyu tarafından bir terör örgütü olarak görülüyor. Böyle bir durumda CHP'liler hala YPG'ye ''terör örgütü değil'' demeleri akla ziyandan başka bir şey değil. Böylesine bir kritik dönemde, milli birliğin beraberliğin sağlandığı bir dönemde, Türk düşmanlarının tezlerini ileri sürmek akla sığacak bir şey değil. Türk Milleti bunları hep izliyor hatta kendi partilerine oy verenler dahi bu operasyonu hem destekledi hem de son günlerde diplomaside bir zafer olarak gördü.

Türk Milletinin bekası açısından gerekli olarak gördü ve destekliyor. Bunlar artık iyice kendileri marjinalleştiler bunlara diyecek bir şey yok. Allah ıslah etsin noktasını da geçmişler.

'KANDİL ARTIĞIDIR, KANDİL BESLEMESİDİR'

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt;

PYD YPG kanlı bir terör örgütüdür. PYD/ YPG eşittir PKK'dır. Her kim ki PYD/YPG terör örgütü olarak tanımıyorsa Kandil artığıdır, Kandil beslemesidir. Türkiye Cumhuriyeti devletine ihanet içerisindedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de PYD/YPG terör örgütü olarak tanımayanlar varsa bunların Atatürk'ün partisinde bir saniye durmaları Mustafa Kemal Atatürk'e hakarettir onuruna ihanettir derhal CHP'yi terk etsinler.

Bakın bugün PYD/YPG Telabyat'ta intihar saldırısı yaptı. Terör örgütü olmayan bir örgüt nasıl intihar saldırısında bulunur ve masum insanların ölümüne nasıl sebep olur? Bakın burada şu var Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı CHP'lilerin gözlerini vatanın menfaatlerine muhalif olacak kör etmiş. ''PYD/YPG terör örgütü değildir'' diyecek kadar Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığından beslenerek bir yerlere varmaya çalışıyorlar. Gittikleri yol yol değildir.

Onlar için Amerika bile artık düşman değil. Yıllardır ''kahrolsun Amerika'' diye bağıran devrimciler, komünist olarak geçinen şimdiki yaşlı CHP'liler artık Amerikalılardan medet umar hale geldiler. Anlayacağınız Amerika, Türkiye'yi bitirse, Recep Tayyip Erdoğan'ı bitirse, davul zurna çalıp oynayacaklar. O kadar Recep Tayyip Erdoğan düşmanı oldular.

'YPG TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİL DE ÇEVRE KORUMA DERNEĞİ MİDİR?'

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu;

Kafi miktarda mensup her partide var. İşine geldiği gibi konuşan. Şunu söyleyeyim PKK bir terör örgütüdür, YPG de bir terör örgütüdür. Dolayısıyla bu terör örgütlerinin Türk devletine sebep oldukları tehlikeyi Türk devleti bertaraf etmek zorundadır. YPG terör örgütü değil de çevre koruma derneği midir nedir yani.

Normalde ayan oldu ki yani terör örgütü PKK'nın yeni adı YPG'dir. Bilmiyorum bunlar nedir, ne biçim adamlardır, amaçları nedir? Bir adam çıkıp PKK terör örgütü değildir diyebilir mi?

Biz bu Türk yurdunu kardeşlik yurdu haline getirebilmek için hataları kapatacağız, doğruları büyüteceğiz.

CHP'Lİ ÖYMEN: BEN ÇOK KANIT GÖRDÜM

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen;

PYD'nin PKK tarafından kurulan bir terör örgütü olduğunu bizzat yazan eski Amerikan büyükelçisidir. Bunu hangi çerçevede söyledi bilmiyorum. Onun sözleri hakkında yorumda bulunamam ama ben PYD/YPG'nin PKK ile iş birliği yaptığına dair çok kanıt gördüğüm için farklı konuşuyorum. PYD/YPG bir terör örgütüdür.

'TERÖRÜN GÖLGESİNDE POLİTİKA YAPMA İSTEĞİ'

İçice geçmiş küresel ve bölgesel çıkarlar bağlamında Türkiye’nin istikrarsızlaştırılması amacıyla faaliyet gösteren PKK ve uzantısı olan YPG, PYD, SDG ve SDK ile birlikte aynı amaç doğrultusunda faaliyet gösteren Proxy terör örgütü olduğu hiç şüphe götürmez bir gerçektir.

Türkiye'nin geleceğiyle ilgili pragmatik stratejiler ve politikalar ortaya koymak yerine, anlamsız ve sorumsuz politikalarla sırf siyasi destek beklentisi adına birilerine şirin gözükebilmek amacıyla PKK’yı meşrulaştırmaya çalışarak siyasi miğferlik yapmaya çalışmak CHP'nin; 'iktidara giden bütün yollar mubahtır' söyleminden hareketle terörün gölgesinde politika yapma isteğinden kaynaklanmakta olduğunu görmek mümkündür.

Özellikle bu konunun CHP’li Erdal Aksünger tarafından dillendirilmesi kamuoyunun nabzını ölçmeye yönelik bir adım olsa gerek.

Yeniden Refah Partisi olarak, Milletimizin huzur ve güvenliğini tehlikeye atabilecek olan her türlü şiddet ve terörün her türlüsünün karşısında olduğumuzu özellikle ifade etmek isteriz.

Milli ve manevi değerlere sahip, barış, kardeşlik ve adaleti önceleyen, Milli Görüş fikriyatını özümsemiş, kucaklayıcı ve birleştirici jargonu benimseyen Kürt kardeşlerimizin desteğinden yoksun kalan CHP'nin, ayrıştırıcı ve ötekileştirici politikaları önceleyen ve şiddeti tek çıkar yol gören terör örgütü üzerinden oy devşirme umuduyla böyle bir yol seçmesi aslında pek şaşırtıcı olmasa gerek.

'MİLLETİ APTAL YERİNE KOYUYORLAR'

Akşam Gazetesi Yazarı ve Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı;

Ben bunlarla ilgili söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yani burada gerçekten bir takım gerçeklerle yani yel değirmenleriyle savaşır gibi bir halleri var. Bunu da ben tamamen Erdoğan düşmanlığına bağlıyorum. O kadar içlerine işlemiş, o kadar içlerine sinmiş ki, burada Türkiye'nin ortaya koyduğu bir başarıyı bile gölgelemeye çalışma çabaları ortaya çıkıyor. Tamam Erdoğan'ı sevmiyor olabilirsiniz de, Erdoğan'dan rahatsız olabilirsiniz de ama burada Türkiye kazanmış olduğunu görmezden gelemezsiniz. Erdoğan'a olan kinlerini nefretlerini ortaya sererken, Türkiye'nin milli menfaatlerini, kazanımlarını hiçe sayamazsınız. Sayarsanız böyle terör örgütlerinin tarafına geçersiniz. Türkiye'nin milli menfaatlerine bile karşı çıkarsınız.

Ben bunu klinik bir vakıa olarak görüyorum. Ne tarihten, ne coğrafyadan ne de mantık gibi bir takım derslerden nasibini almamış bunlar. Sadece Erdal Aksünger için söylemiyorum hepsi için söylüyorum. Tabi iki şey var: Birincisi; Erdoğan düşmanlığı, ikincisi de adeta varlık sebepleri olan Türkiye ile mücadele etmek gibi görünüyor.

Şöyle bir tarihe baktığımızda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz; Biz bu tiplerden çok gördük. Milli mücadelede karşımıza çıktılar. Mustafa Kemal'in de karşısına da çıktılar. Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bugün de milli mücadele veren Erdoğan'ın karşısında yer alıyorlar.

Haritanın karşısına geçsek geçmişe gitsek şöyle; Türkiye'nin içerisinde Doğu ve Güneydoğu'daki illeri göstersek "dün buradaydılar, sıkıştırdık kaçtılar" desek daha sonra Suriye sınırının öbür tarafını göstersek "sıkıştırdık bu seferde 30 km aşağıya sürdük" desek bunlar yine bir kulp takarlar. Onun için bunları anlamak mümkün değil. "PKK terör örgütü değildir" demek milleti tamamen aptal yerine koymak demektir, başka hiç bir şey değildir. Bunlar maalesef Erdoğan düşmanlığı yüzünden bütün değerlerini yitirdiler. Milli manevi değerlerini yitirdiler hatta ve hatta akli melekelerini de kaybettiler. Milleti aptal yerine koyuyorlar durum bu.