Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'ndaki ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Çelik, açıklamasında şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza dönük seviyesiz sözlerini şiddetle kınıyoruz. Özgür Özel'in yaptığı siyaset değildir. Siyaseti zehirleyen bir odak haline gelmiştir. Özgür Özel partisinin içine düştüğü durum karşısında aciz bir savrulma içindedir. Bu nedenle her gün siyasi saldırganlık ve yalan siyaseti üretmektedir. Bu seviye yoksunu siyasete tüm siyasi gücümüzle cevap vereceğiz.

Cumhurbaşkanımızın hukukunun korunması bizim siyasetimizin en temel değerlerindendir. Hiçbir saldırıya ve yalan siyasetine geçit vermeyiz. Cumhurbaşkanımızla ilgili konuşmalarda siyaset adabına uygun hareket edilmesi gerekir. Buna uygun davranmayanlara siyaset zemininde haddini bildirmekten asla geri durmayız."

BÜYÜKGÜMÜŞ: GERÇEK AHLAK SEVİYESİNİ BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in; 'siyasi vasisiyle' görüşmesinden hemen sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadesi gerçek ahlak seviyesini bir kez daha gözler önüne serdi" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Büyükgümüş, "Vesayet altında oturduğu koltuğu bile şaibeli bir kurultaya dayanan, lafa gelince 'ahlaki üstünlük bizde' diyerek mangalda kül bırakmayan ama gerçekte AK Parti seçmenine hakaret eden birini dahi protokolde baş köşeye oturtup alkışlatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in; 'siyasi vasisiyle' görüşmesinden hemen sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadesi gerçek ahlak seviyesini bir kez daha gözler önüne serdi. CHP Genel Başkanı şunu bilsin ki; Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatan bu pespayelik, sahibini yerin dibine gömer. Ağzını toplamakta aciz kalan, nezaketten nasibini almamış, edepsizliği siyaset zanneden bu üslup; hem siyaseten hem de ahlaken çöküşün ilanıdır. Milletimiz, bu saygısızlığı yapanı affetmez; tarih ise adını sadece reziller listesinde anarak hatırlar" dedi.

ALA'DAN, CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL'E TEPKİ

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği ölçüsüz, yakışıksız ve çirkin sözlerini şiddetle kınıyorum. Siyaset, sorumlulukla yapılmalıdır. Hele bir partinin genel başkanı, ana muhalefetin lideriyseniz her cümleniz devlet adabına uygun olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Ala, sosyal medya hesabından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'ndaki ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Ala, şunları kaydetti:

"Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği ölçüsüz, yakışıksız ve çirkin sözlerini şiddetle kınıyorum. Siyaset, sorumlulukla yapılmalıdır. Hele bir partinin genel başkanı, ana muhalefetin lideriyseniz her cümleniz devlet adabına uygun olmalıdır. Siyasette zaman zaman sert tartışmalar olur, eleştiri de olur. Ancak devlet adabı, öfkeye teslim olmadan konuşabilmeyi gerektirir. Devlet geleneğini bilen, milletin değerlerine saygı duyan bir siyasetçinin, kişisel saldırılara varan ifadelerden uzak durması gerekir.

Özgür Özel'in diline yansıyan öfke, muhalefet etme tarzı olamaz, daha ziyade siyaseti kişiselleştirdiğinin göstergesidir. Kendisine, hakaretle değil, vizyonla, projeyle ve sağduyuyla konuşmasını ve bu tür çirkin eylemlerini derhal sonlandırmasını tavsiye ediyorum. Bu kritik dönemde Türkiye'nin ihtiyacı, kavgadan beslenen siyasetçiler değil, ortak aklı büyüten, milleti birleştiren liderlerdir. Unutulmamalıdır ki bu millet, kimin gerçekten kendisi için konuştuğunu çok iyi bilir."

ÖZEL HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "CHP Genel Başkanının, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği hakaret içeren sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır" dedi.

"Haddi aşan ve saygı sınırları dışındaki bu sözler, 86 milyon vatandaşımızı temsil eden iradeye yöneltilmiş açık bir saldırıdır" diye Tunç, "Siyaset, edep ve ahlak sınırları içinde yapılır. CHP Genel Başkanının kullandığı bu yakışıksız dil, artık sadece bir üslup sorunu olmaktan çıkmış; siyasi nezaketi aşan bir hal almıştır" diye konuştu.

Bakan Tunç ayrıca, "Karalama ve iftira siyaseti yapanlara milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asla geçit vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise sosyal medya hesabından Özel'in skandal sözlerine tepki göstererek, "Siyaset, her şeyden önce seviye ve üslup işidir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içeren ifadelerini şiddetle kınıyorum. Kendi iç siyasi çelişkilerini ve çekişmelerini böylesine yakışıksız bir dil ile kamuoyuna yansıtmak, siyasî nezaket ve etik açısından asla kabul edilemez" dedi.

Duran ayrıca, "Ülkemizin tarihî bir dönemden geçtiği bugünlerde, sorumluluk makamında bulunan tüm aktörlerin, milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştirecek bir dil kullanmaları gerekirken, siyaseti gerilim ve kutuplaşma zeminine çekmeye çalışmaları üzüntü vericidir. Muhalefet, milletin kendisine yüklediği sorumluluk gereği, bu seviyesiz dili hak etmemektedir" açıklamasında bulundu.