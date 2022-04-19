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Skandal yayın! Pençe-Kilit Operasyonu sonrası Artı TV'de PKK propagandası

Terör örgütü propagandasıyla gündeme gelen Artı TV'de, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik başlatılan Pençe Kilit Operasyonu sonrası, yine PKK propagandası yapıldı. TSK'nın terör operasyonuna “saldırı” denilip, PKK/HPG'nin sözde açıklaması ekrana taşındı.

19 Nisan 2022 Salı 07:44 - Güncelleme: 19 Nisan 2022 Salı 07:44
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Mehmetçiğin Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terör yuvalarına yönelik başlattığı Pençe Kilit Operasyonu'nda planlanan hedeflerin tamamı ele geçirildi. Bölgede sıcak dakikalar yaşanırken Artı TV'de PKK propagandası yapıldı. Mehmetçiğin terör operasyonunu 'saldırı' olarak niteleyen Artı TV, terör örgütünün açıklamasını ekrana taşıdı.

Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde bulunan terör yuvalarını yok etmek için 'Pençe-Kilit' Operasyonunu başlattı. Operasyon kapsamında terör yuvaları önce havadan SİHA'lar ve helikopterlerle vuruldu ardından bordo bereli komandoların öncülüğünde kara harekâtı başladı.

HEDEFLERİN TAMAMI ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonu yakından takip eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Şu an itibarıyla planlanan hedeflerin tamamı ele geçirilmiş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir" açıklamasında bulundu.

ÖRGÜTÜN AÇIKLAMASINI YAYINLADILAR

Bölgede hareketli dakikalar yaşanırken Artı TV'de PKK propagandası yapıldı. Artı TV, Mehmetçiğin terör operasyonunu "saldırı" olarak niteleyerek terör örgütünün açıklamasını ekrana taşıdı.

Yayına telefonla bağlanan Aziz Köylüoğlu ismindeki kişi TSK'yı "işgalci", teröristleri ise "gerilla" olarak tanımladı.

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