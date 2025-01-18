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Skandala soruşturma! Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir devlet okulunda bir öğretmenin şampanya patlattığı görünen olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde öğretmenlerin okul içerisinde eğlenip kadeh kaldırarak alkollü içki içtiği anlar yer aldı.

IHA18 Ocak 2025 Cumartesi 12:46 - Güncelleme:
Skandala soruşturma! Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti
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Geçtiğimiz Haziran ayında Bornova Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulundaki mezuniyet töreninde, Beden Eğitimi öğretmeni olduğu öğrenilen bir kişinin okul bahçesinde şampanya patlattığı görüntünün ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI, OKUL İÇERİSİNDE İÇKİ İÇMİŞLER

Okuldaki tepki çeken görüntülerin ardından yeni bir video ortaya çıktı. Görüntüde öğretmenlerin okul içerisinde dans ederek şampanya içtikleri görüldü. Öğretmenlerin okul içerisinde içki içtiği görüntüler de yine veliler tarafından tepkiyle karşılandı.

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