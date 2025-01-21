Skandalı destekleyen CHP'li meclis üyesi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, İmamoğlu hakkında açtığı soruşturmanın ardından sosyal medya platformlarında benzer paylaşım yapanlarla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, İmamoğlu ile aynı şekilde paylaşım yapan CHP Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Ü, Manisa'da gözaltına alındı. Mertcan Ü'nün, soruşturmayı yürüten savcılıkça Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınacak.

İBB Başkanı İmamoğlu hakkında, bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle, "tehdit" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından resen soruşturma açılmış, daha sonra sosyal medya platformlarında benzer paylaşım yapanlarla ilgili de soruşturma başlatılmıştı.