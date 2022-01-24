Sabah 24 Ocak 2022 Pazartesi 08:09 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 08:09

Bilecik'te iş merkezi ve AVM inşası ihalesini alan ve işi zamanında teslim etmek için Belediyeye giden müteahhitten, Başkan Semih Şahin'in yakın arkadaşı ve danışmanı Selçuk Erdağı tarafından rüşvet istendiği ortaya çıkmış ve KOM ekiplerinin yaptığı baskınla Erdağı, müteahhitten 320 bin dolarlık rüşvetin 200 bin dolarını nakit alırken suçüstü yakalanmıştı. Kelepçelenerek gözaltına alınan Erdağı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. SABAH'ın ulaştığı meclis toplantısı görüntülerinde, Milyonluk rüşvet skandalının göz göre göre geldiği ortaya çıktı.

"KİM BU YUKARISI?"

Bilecik Belediye Meclisinde 18 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen Meclis toplantısında, AK Partili Meclis üyelerinin CHP'li Başkan Semih Şahin'i uyardığı açıkça görülüyor. Söz isteyen meclis üyeleri, "Başkanım onlarca müteahhit belediyemizden dert yanıyor. Yukarısı bilir şeklinde söylemlerle karşılaşıyorlar. Bu tarz söylemlerden Belediyemizi kurtaralım. Bir ruhsat kesiliyor. Vay efendim neresi bilirmiş yukarısı bilirmiş. Mimarlar odası onaylamış, yapı denetim onaylamış, Belediye onaylamış, Bu yukarısı neresi Allah aşkına ya" diyerek rüşvete karşı uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı.

"YUKARISI BENİM"

AK Partili Belediye Meclis üyelerinin uyarılarında, "bu yukarısı kim başkanım" sorusuna CHP'li Başkan Semih Şahin ise, "yukarısı benim" diyerek cevap veriyor. Şahin bu cevabın ardından konuşan Meclis üyesini susturmaya ve konuyu değiştirmeye çalışıyor. Ortaya çıkan bu görüntüler ise 2020 yılından bu yana Bilecik Belediyesinde rüşvet çarkının aleni bir şekilde döndüğünü ortaya koyuyor.

MECLİS ÜYESİ KAYA: BAŞKANIN HABERİ OLMAMASI MÜMKÜN DEĞİL

Ak Parti Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Çetin Kaya, yaşanan rüşvet olaylarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kaya şunları söyledi: "Bütün Bilecik'in 3 yıldır konuştuğu rüşvet olaylarından Başkanın ve bazı arkadaşların haberi yokmuş gibi davranmalarına anlam veremiyoruz. Daha önce birçok Meclis Toplantısında gerek Cumhur İttifakı Ak Parti Grubu Meclis Üyeleri olarak bizler ve MHP Meclis üyesi arkadaşlarımız defalarca müteahhitlerden ve esnaf arkadaşlarımızdan gelen şikayetler üzerine konuyu Meclis gündemine taşıdık.

Fakat Başkan bey ısrarla dedikodu ,iftira diyerek geçiştirdi 18 Haziran 2020 tarihli Meclis toplantısında Belediyede tüm Ruhsat, İskan, Oturma izni aşamasına gelen dosyalarla ilgili resmî sürecin doğru bir şekilde sonuçlanmasına rağmen son noktada onayı bekletilen dosyalar ile ilgili "yukarıyla görüşün" diyerek vatandaşların yönlendirildiğini yukarıya onay için çıkan vatandaşların Selçuk Erdağı ile görüştürülerek taleplerin iletilmesi neticesinde talepleri karşılayan vatandaşın işinin anında çözüldüğü iddiaları üzerine konuyu gündeme taşıyarak bu durumu sorgulamak amacı ile Başkana "herkes yukarıya yönlendiriliyormuş bu yukarı neresi ve bu yukarıdaki kim?" diye sorduğumuzda "benim" diyerek cevap vermesi burada kastedilen kişinin kendisi olmadığını söylememize rağmen konuyu çarpıtması ve bu kadar ayyuka çıkmasına rağmen bir şey yapmaması hatta dedikodu, iftira diyerek geçiştirmesi oldukça manidardır.

Halk arasında 3 yılda alına rüşvetin 50-60 milyonları bulduğu iddialarının gerçek olup olmadığını yada bu paraların hangi yollarla hangi şirketler üzerinden nerelere yolladığını veya ne için kullanılacağını sormak gerek. Nasıl olsa olaydan sonra lütfedip suçüstü yakalanan kişiyi Başkan görevden aldı. Konuyu kapadı mı acaba? Bu ülkede yaşanan her olumsuzluğun nedeni olarak Sayın Cumhurbaşkanımızı hiç çekinmeden hedef gösterenlerin Bilecik Belediyesinin içinde yaşanan ve tüm Bilecik halkının konuştuğu rüşvet olaylarından Belediye Başkanı Semih Şahin'in haberi olmadığına kendilerini ve Milletimizi inandırmaya çalışmaları da çok manidardır."

ŞAHİN'DEN GÜLDÜREN AÇIKLAMA

Göreve geldiği 2019 yılında Bilecik Belediyesine İstanbul'dan getirdiği rüşvet ekibini yerleştiren Başkan Şahin, rüşvet skandalı ile ilgili ilk açıklamasını yazılı olarak yaptı. Danışmanı ve yakın arkadaşı olan ve aynı zamanda da kendisi tarafından belediyenin şirketi KAYI A.Ş'nin başına getirilen Selçuk Erdağı'nın, Şahin, 320 bin dolarlık rüşvetin 200 bin dolarını peşin alırken suçüstü yakalanan ve polis ekiplerince kelepçe takılarak Belediye binasından çıkarılan Erdağı hakkında komik bir açıklamaya imza attı.

Rüşvet skandalı hakkında kendisine ulaşmaya çalışan gazetecilere yanıt vermeyen ve telefonlarını kapatan Belediye Başkanı Şahin yaptığı yazılı açıklamada, belediyenin hizmetlerinin karalanmaya çalışıldığını ileri sürdü.

Şahin, "Bilecik Belediyesi olarak elde edilen kazanımlarımızın, güvenin ve siyasi istikrarımızın zedelenmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı tarafımca görevden alınmıştır. Kamuoyuna duyurulur" şeklindeki açıklaması güldürdü.

Bilecikliler ise, Bilecikli bile olmayan İstanbul ekibini belediyeye getiren Şahin'e ateş püskürdü.