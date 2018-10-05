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SMDK, Batman'daki terör saldırısını kınadı

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), dün Batman'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen terör saldırısını kınadı.

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SMDK'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Batman'da 8 askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı terör saldırısını kınadıkları belirtildi.

Açıklamada, "Batman vilayetinde dün Türk askerlerini hedef alan terör saldırısını kınıyoruz. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu olarak Türkiye'nin teröre karşı mücadelesine destek veriyoruz." ifadelerine yer verildi.

Batman'ın Gercüş ilçesinin Yemişli köyü ile Mardin'in Dargeçit ilçesinin Umutlu köyü kırsalında dün operasyona giden askerleri taşıyan Kobra tipi zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmişti. Saldırıda 8 asker şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı.

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