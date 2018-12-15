SMDK: Türkiye'nin askeri operasyonuna destek vermeye hazırız

Mustafa, SMDK'nin internet sitesindeki açıklamasında, Türkiye'nin Suriye’de terör örgütlerini hedef alan tüm askeri operasyonlarına destek vereceklerini kaydetti.

Suriye'de terör örgütlerine karşı Türkiye ile aynı safta olduklarını ifade eden Mustafa, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) tüm asker gruplarıyla Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör örgütü YPG/PKK’ya karşı sinyalini verdiği askeri operasyona destek için hazır olduklarını bildirdi.

SMDK Başkanı Mustafa, YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerde sivillere karşı hak ihlalleri işlediğinin altını çizerek, örgütün işgalindeki bölgelerde yaşayan sivillerin örgütten kurtulmak istediğini kaydetti.