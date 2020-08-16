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SMO askerleri, Tel Abyad'da terör saldırısını önledi

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temzilenen Tel Abyad ilçesine bağlı Sluk beldesinde terör saldırısı gerçekleştirmek üzere park halinde bomba yüklü motosikleti tespit ederek terör saldırısını önledi.

AA16 Ağustos 2020 Pazar 23:19 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 23:19
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SMO bileşenlerinden Ahrar Şarkiyye grubunun sözcüsü Ziyad Halaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gruba bağlı güvenlik güçlerinin beldedeki Sanayi Bölgesi kavşağında park edilmiş bomba yüklü motosikleti tespit ettiğini söyledi.

Halaf, güvenlik tedbirleri alınarak bölgeden çıkarılan motosikletin, sivillerden uzak bir noktada bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Aynı grubun güvenlik güçleri, 7 Ağustos'ta da Sluk ve Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerine bağlı Sluk beldesi ve Mebruke köyünde 2 terör saldırısını önlemişti.

Terör örgütü YPG/PKK, bölgedeki istikrar ve huzur ortamını bozmak için sık sık Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde sivillerin en kalabalık olduğu yerde terör saldırıları düzenliyor.

Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesine bağlı Sluk beldesi 13 Ekim'de YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmıştı.

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