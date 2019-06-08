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Soba kapağıyla cinayette 'yağma' şüphesi

Bursa'da, sobasını satmak için eve çağırdığı hurdacı Erdem Dalhan'ı (37), çıkan kavgada başına soba kapağıyla vurup öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan İmam Alp'in (49) üzerinde çıkan paralarda, maktulün de parmak izleri çıktı. Yargılanmasına devam edilen İmam Alp, mahkemedeki savunmasında, paraların kendisine ait olduğunu, cinayeti yağma amaçlı işlemediğini öne sürdü.

  • DHA
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Olay, 2018 yılının Mart ayında Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi'nde meydana geldi. Bir lokantada garsonluk yapan ve 7 yıl önce eşinden boşanan 2 çocuk babası İmam Alp, arkadaşıyla kirada oturdukları evde bulunan kömür sobasını, borçları nedeniyle satmaya karar verdi. Alp, sokaktan geçen hurdacı Erdem Dalhan'ı, sobaya bakması için eve çağırdı. İmam Alp ile soba için 50 TL'ye anlaştığı Dalhan arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce, İmam Alp, soba kapağı ile Dalhan'ın başına defalarca vurdu. Ardından da başını duvara çarptı. Dalhan olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayetten sonra kahveye giderek çay içen İmam Alp, cesedi bulan ev arkadaşının ihbarı üzerine polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İmam Alp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
 
İmam Alp hakkında Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Alp'in yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Alp, Erdem Dalhan'ın kendisine, "Ağabey nerelisin, yaşın kaç? Maşallah güçlüsün, kuvvetlisin, bu evde bekar mı yaşıyorsun?" diye sorular sorduğunu belirterek, "Bu sözlerle bana cinsel içerikli mesaj verdiğini hissettim ve sinirlendim. Bu konuşmasının hoş olmadığını söyledim. Yüzüme bakınca soba kapağını üzerine attım. Merdivenden yuvarlandı. Birbirimizin üzerine çullandık. Başını defalarca duvara çarptım. Cinayet işlemişim. Pişmanım" diyerek savunmasını tekrarladı.
 
CİNAYETTE YAĞMA ŞÜPHESİ
 
İmam Alp´in, yargılanması sürürken, cebinden çıkan paraların üzerinde yapılan balistik incelemesi sonucu ölen hurdacı Erdem Dalhan´ın da parmak izlerinin bulunduğu ortaya çıktı. Sanık Alp ise paraların kendine ait olduğunu, çalıştığı iş yerinin kasasından aldığını, cinayeti yağma amaçlı işlemediğini iddia ederek suçlamaları reddetti.
 
Mahkeme heyeti, davayı erteledi.

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