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Öğretmenin, öğrencilere soba maşasıyla şiddetine inceleme

SİİRT'in Şirvan ilçesinde sıcak soba maşası ile 3 öğrencinin vücutlarının çeşitli yerlerini yaktığı öne sürülen ilkokul öğretmeni A.K.'nin açığa alınmasının ardından olayın incelenmesi için müfettiş görevlendirildi.

DHA21.01.2020  15:47 - Güncelleme: 21.01.2020  15:47

Olay, 13 Ocak'ta, Şirvan ilçesine bağlı Demirkaya köyündeki ilkokulda meydana geldi. Sınıf öğretmeni A.K., iddiaya göre, öğrencileri B.Ç. (7), Ç.G. (9) ve M.Ç.'nin (9) vücutlarının çeşitli yerlerini sıcak soba maşası ile yaktı. Ailelerin suç duyurusunun ardından A.K. açığa alındı.

Siirt Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili inceleme başlattı. Müdürlük tarafından görevlendirilen 5 müfettiş, incelemede bulunmak üzere köye gitti.

;Siirt Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, müfettişlerin öğretmen A.K.'nin de ifadesine başvuracağına belirterek, "Müdürlüğümüz bünyesinde oluşan müfettiş heyeti köyde geniş çaplı bir araştırma yapmaktadır ve sözleşmeli öğretmen A.K.'nin ifadesini alarak adli mercilere sunacaklardır" dedi.

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