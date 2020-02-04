İSTANBUL 14°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9724
  • EURO
    6,5955
  • ALTIN
    300.192
  • BIST100
    122136
Güncel

Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne oğul öldü

Gaziantep'te, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Döne Alkurt (84) ile oğlu Cuma Alkurt (39), hayatını kaybetti.

DHA04.02.2020  17:18 - Güncelleme: 04.02.2020  17:18

Olay, pazar günü, Beydilli Mahallesi'nde meydana geldi. Döne Alkurt ve oğlu Cuma Alkurt'tan 2 gün boyunca haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese giden ve içeri giren ekipler, anne ve oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemede Döne ve oğlu Cuma Alkurt'un, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlendi. Anne ve oğlunun cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Eşini boğarak öldüren sanığa 20 yıl hapis

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Başkan Erdoğan'a işaret ettiler: Türkiye'nin desteği çok önemli
Başkan Erdoğan'a işaret ettiler: Türkiye'nin desteği çok önemli

Başkan Erdoğan'a işaret ettiler: Türkiye'nin desteği çok önemli

BAE yine kaos peşinde! Sert uyarı: Karşılıksız bırakmayacağız
BAE yine kaos peşinde! Sert uyarı: Karşılıksız bırakmayacağız

BAE yine kaos peşinde! Sert uyarı: Karşılıksız bırakmayacağız

'Türkiye'nin vereceği cevap Suriye ile sınırlı kalmayacak'
'Türkiye'nin vereceği cevap Suriye ile sınırlı kalmayacak'

'Türkiye'nin vereceği cevap Suriye ile sınırlı kalmayacak'

'ABD ve Rusya inisiyatiflerini kaybedebilir'
'ABD ve Rusya inisiyatiflerini kaybedebilir'

'ABD ve Rusya inisiyatiflerini kaybedebilir'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.