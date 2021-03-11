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Sobadan zehirlenen koca hayatını kaybetti, eşi yoğun bakımda

Gaziantep'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ali Altıntaş (66) hayatını kaybetti, eşi Nuray Altıntaş ise yoğun bakımda tedaviye alındı. Ali Altıntaş'ın cenazesi ise olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

DHA11 Mart 2021 Perşembe 17:38 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 17:38
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Ocaklar Mahallesi'nde oturan Ali ve Nuray Altıntaş çifti, dün gece sobayı yaktıktan sonra uykuya daldı. Öğle saatlerinde Altıntaş çiftine ulaşamayan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Altıntaş çiftini hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Ali Altıntaş'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, durumu ağır olan Nuray Altıntaş ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Ali Altıntaş'ın cenazesi ise olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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