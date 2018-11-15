Sobayı yakarken halıya düşen ateş evi küle çevirdi

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Demirkapı Mahallesi 12. Bayır Sokakta müstakil bir binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinde tek başına yaşayan İsmail Balaban(80), sabah erken saatlerde uyandığında sobayı yakmak istedi. Bir anlık dalgınlıkla halıya ateş düşürdü. Düşen ateş kısa sürede halıyı tutuştururken oda alevlere teslim oldu. Durumu fark eden komşuları İsmail Balaban'ı ikametten çıkardı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederken, yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı Bursa Devlet Hastanesine kaldırılan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis yangınla ilgili tahkikat başlattı.