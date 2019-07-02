SOCAR'dan Aliağa'daki gemi yangınına ilişkin açıklama

SOCAR'dan yapılan açıklamada, dün gece üzücü bir olayın meydana geldiğine işaret edilerek, yanan geminin kuruma ait olduğu yönünde yanlış bilgilerin medyada yer aldığı kaydedildi.

Yanan geminin kuruma ait olmadığının vurgulandığı açıklamada, "Bizim için çok üzücü olan bu olaydaki geminin, SOCAR ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.