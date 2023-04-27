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'Soğan' edebiyatçısı Kılıçdaroğlu özel jetsiz gezmiyor

Sürekli olarak vatandaşlara fakir edebiyatı yapıp lüksünden ödün vermeyen Kandil'in açıktan destek verdiği Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, özel jetlerden inmiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kılıçdaroğlu'nun yeni kiraladığı özel jeti sosyal medya hesabından paylaştı.

27 Nisan 2023 Perşembe 19:18 - Güncelleme:
'Soğan' edebiyatçısı Kılıçdaroğlu özel jetsiz gezmiyor
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Hükümeti lüks harcama yapıyor diye eleştiri yağmuruna tutan Kılıçdaroğlu, kendi rahatından ödün vermiyor.

İktidara gelmeleri durumunda Cumhurbaşkanlığına ait tüm uçakları satacaklarını anlatarak seçmenden oy isteyen Kılıçdaroğlu'nun yaptıkları ile söyledikleriyle çelişmeye devam ediyor.

Kılıçdaroğlu'nun, Adıyaman ziyaretine saati 12 bin dolar olan özel uçakla gittiği ortaya çıktı.

Bu durumu örtmeye çalışan CHP'liler ise Kılıçdaroğlu'nun minibüs videolarını dolaşıma soktu.

"Adıyaman, ne şatafatlar ne Mercedes'ler gördü"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özgür Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

Millet İttifakımızın Cumhurbaşkanı adayı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Meral Akşener ile birlikte Adıyaman'da Saadet Partisi'nin iftarına gittik.

Adıyaman, ne şatafatlar ne Mercedes'ler gördü.

14 Mayıs'tan sonra şatafat bitecek!

Haftalar sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun uçak maskesi tekrardan düştü.

Teknofest'e gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından apronda bekleyen özel uçağın kime ait olduğunu sordu.

Özel uçağın saatinin 12 bin dolara kiralandığı ve Kemal Kılıçdaroğlu'na ait olduğu ortaya çıktı.

"Minibüslü takiye koalisyonunun adayı; Kılıçdaroğlu"

Durumu sosyal medya hesabından duyuran Bakan Varank şu ifadeleri kullandı:

THY'nin 11:50 uçağıyla TEKNOFEST'e gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na geldim. Apronda yine bir özel uçak var... Tahmin edin; kim kiralamış? Evet, bildiniz! Minibüslü takiye koalisyonunun adayı; Kılıçdaroğlu.

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