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Soğan provokasyonu ile vatandaşı kandıran muhalefetin oyunu çöktü

Seçimler öncesi soğan fiyatları üzerinden provokasyona girişen muhalefetin oyunu elinde patladı. Bakanlık ve üreticinin sürekli hasat ile fiyatın düşeceğini söylemesinin ardından beklenen gerçekleşti. Soğan Mayıs ayına yüzde 50.8'le fiyatı en çok düşen sebze oldu. Tezgahlarda kuru soğanın fiyatı 8 TL'den alıcı buluyor.

2 Haziran 2023 Cuma 09:42 - Güncelleme:
Soğan provokasyonu ile vatandaşı kandıran muhalefetin oyunu çöktü
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Muhalefet kilogramı 20 liranın üzerine çıkan kuru soğan hakkında Bakanlık tarafından açıklama yapılmasına rağmen provokasyon yapmış ve bunu seçim öncesinde kullanmıştı.

BAKANLIK AÇIKLAMIŞTI

Ancak hasadın başlamasıyla soğan fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşandı. Türkiye'nin soğan üretiminde net ihracatçı konumunda olduğunu açıklayan Tarım Bakanı Vahit Kirişçi, fahiş fiyat artışlarının üretimin azlığıyla alakalı bir sorun olmadığını defalarca belirtmiş ve fiyatların düşeceğini belirtmişti.

Nisan ayında Adana ve Hatay'da turfanda soğan hasadının başlamasıyla geçen yılın bu döneminin üzerinde rekolteye ulaşıldı. 2022'de Adana ve Hatay'da 272 bin ton turfanda soğan üretilirken bu rakam bu yıl 284 bin tona yükseldi.

Sebze fiyatlarında genel olarak ciddi düşüşler yaşanırken en çok düşüş gören soğanı, yüzde 23,4 ile sivri biber, yüzde 22,1 ile patlıcan, yüzde 21,8 ile yumurta, yüzde 11,8 ile domates, yüzde 10,8 ile maydanoz izledi.

  • soğan
  • muhalefet
  • provokasyon

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