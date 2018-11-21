Soğan fiyatlarında yaşanan anormal artışın ardından bazı depolardan soğan çıkmadığının tespit edilmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ceza kesilecek

Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz, "Soğanı depoda stok yapan 45 depoya denetim yapıldı. İzinsiz ve stok yapan üreticilere gerekli cezai işlem uygulanacak" dedi.

Başkan Erdoğan: Depoları basacağız

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Muhtarlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada soğandaki stoka değinerek, ''İşte dün söyledim, bakın dedim stok yapıyorsunuz, sebze, meyve stokluyorsunuz. Bundan sonra aldığımız ihbarlar sebebiyle stokların yapıldığı depoları basacağız. Kimse benim vatandaşıma halkıma, pahalı ürün yedirme hakkına sahip değildir. Ondan sonra da ne diyorlar? Hastalıklı, çürüktü. Sen çürüttün be...'' dedi.

200 bin ton stok tespit edildi

Dün Uluslararası İş Formu'nda yaptığı konuşmada Ankara Polatlı'da bir depoda 200 bin soğanın fiyatların yükseleceği beklentisi ile stok yapıldığının tespit edildiğini belirten Hazine Ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da tarım ürünlerine yönelik erken uyarı sisteminin devreye alınacağını açıkladı.