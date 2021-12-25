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Soğuğa rağmen ilk kez düzenlendi! Binlerce kişi akın etti

Türkiye'de kış mevsiminin en sert geçtiği illerden Sivas'ta dondurucu soğuğa rağmen ilk kez düzenlenen kış festivali başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü kentteki binlerce kişi tarihi Cumhuriyet Meydanı'na akın etti.

AA25 Aralık 2021 Cumartesi 22:41 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 22:41
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Sivas Belediyesince organize edilen festival dolayısıyla tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda açılış kurdelesi kesildi.

Halk oyunları gösterisiyle başlayan festivalde yöresel ürünler ve kentte çekilen fotoğrafların yer aldığı stantlar ilgi gördü.

Festivalde ilk olarak Sivaslı DJ'lerden Uğur Yıldırım sahne aldı.

Yıldırım'ın ardından sahneye çıkan, "Reynmen" olarak bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş, konser alanını dolduranlara güzel bir gece yaşattı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü kentteki tarihi meydanı dolduran binlerce Sivaslı, Reynmen'in şarkılarına eşlik etti.

Çeşitli sportif etkinlikler, sergiler, animasyon gösterileri ve konserlerin yer aldığı kış festivali iki gün sürecek.

Festivalde yarın şarkıcı Tuğçe Kandemir sevenleriyle buluşacak.

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