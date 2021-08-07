Soğutma çalışmasını doğa devraldı: Antalya'da sevindiren sağanak

7 Ağustos 2021 Cumartesi 17:29 - Güncelleme: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 17:42

Orman yangınları ile mücadele eden Antalya'da yangın söndürme çalışmalarına yağmur da destek veriyor. Dün akşam saatlerinde sıcaklığın yaklaşık 10 derece düşmesiyle birlikte başlayan sağanak yağış, bu sabah saatlerinde şiddetini artırdı.

Sağanak vatandaşları mutlu etti. Bir vatandaş, yangınların kendilerini çok üzdüğünü ancak yağmuru görünce mutlu olduğunu ifade etti.

SICAKLIK ARTACAK, YAĞMUR DİNECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre bugün akşam saatlerine kadar etkili olacak sağanak yağış yerini yarından itibaren kızgın güneşe bırakacak. Yarın öğle saatleriyle birlikte sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerine çıkarken bir süre daha yağış görülmeyecek.

Türkiye'nin ciğerlerini yakan orman yangınları haberinin ilki 28 Temmuz'da Antalya'nın Manavgat ilçesinden gelmişti. Şehir 10 günde 21 yangınla mücadele etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün Antalya'daki yangınların kontrol altına alındığını duyurmuştu.