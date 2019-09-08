ŞOK 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? ŞOK markette bu hafta neler var?

ŞOK 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. ŞOK markette bu hafta neler var? merak da ediliyor. Tüketiciler tarafından yoğun ilgi gören ŞOK aktüel ürünler yoğun ilgi görüyor. ŞOK marketlerinde 4 Eylül – 11 Eylül 2019 tarihleri arasında geçerli indirimli ürünler kataloğu yayında. ŞOK market 4 -10 Eylül kataloğunda 3’lü Sütaş labne 15.95 TL, Golf Maraşım Dondurma Çeşitleri 14.95 TL yerine 10.95 TL, Domestor çamaşır suyu 23.95 TL yerine 19.95 TL, Hope saç boyası 8.95 TL'den satılacak.

ŞOK MARKETTE BU HAFTA NELER VAR?

ŞOK 4 -10 Eylül kataloğunda 3’lü Sütaş labne 15.95 TL, Golf Maraşım Dondurma Çeşitleri 14.95 TL yerine 10.95 TL, Domestor çamaşır suyu 23.95 TL yerine 19.95 TL, Hope saç boyası 8.95 TL, Fo Deodorant 15.95 TL, Finish Tuz 9.95 TL yerine 7.96 TL'den satılıyor.

ŞOK 11 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI MI?